В.Путин поручил Роскосмосу сформировать Национальный космический центр

Президент России Владимир Путин поручил Роскосмосу совместно с правительством Москвы сформировать Национальный космический центр. Об этом он заявил в своём Послании Федеральному Собранию. Соответствующая стенограмма размещена на сайте Кремля.



"Для настоящей революции в области связи, навигации, создания систем дистанционного зондирования земли необходимо кратно увеличить возможности нашей спутниковой группировки. Россия обладает для этого уникальными технологиями, но такие задачи требуют и качественного обновления всей космической отрасли. В том числе поручаю Роскосмосу совместно с правительством Москвы - коллеги приходили ко мне, докладывали, хороший проект - сформировать Национальный космический центр. Он должен объединить основные профильные организации, конструкторские бюро и опытные производства, обеспечить проведение научных исследований и подготовку кадров", - сказал В.Путин.



"AK&M" от 20.02.2019