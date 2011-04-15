ЦБ объявил учётную цену золота на 21 февраля - 2849.42 руб./г против 2829.88 руб./г на 20 февраля
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 21 февраля. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 2849.42 руб./грамм
Серебро: - 33.41 руб./грамм
Платина: - 1744.69 руб./грамм
Палладий: - 3171.78 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
14.02 15.02 16.02 19.02 20.02
Золото 2768.63 2793.31 2826.31 2819.87 2829.88
Серебро 33.38 33.58 33.41 33.39 33.55
Платина 1670.28 1677.29 1689.94 1716.69 1730.43
Палладий 2975.25 3014.42 3036.75 3105.38 3154.36