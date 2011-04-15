"Перекрёсток" незаконно "продлевал" срок годности продуктов, суд

Суд признал действия АО "Торговый Дом "Перекрёсток", выражающиеся в установлении более длительного срока годности продукции, противоправными. Об этом говорится в сообщении Управления Роспотребнадзора по Москве.



В ходе проведения плановой проверки ТД "Перекрёсток" было установлено, что в целях реализации неопределённому кругу потребителей ТД "Перекрёсток" получает от производителей сыров на реализацию продукцию (сыр), упаковку производителя вскрывает, продукцию (сыр) нарезает, оборачивает в пищевую пленку, и самостоятельно устанавливает срок годности продукта - 5 суток.



Учитывая, что срок годности сыра после вскрытия с последующей нарезкой и расфасовкой в потребительскую тару на маркировке производственной упаковки не указан, в соответствии с санитарными требованиями скоропортящуюся продукцию следует реализовать в срок не более 12 часов с момента вскрытия упаковки.



За указанные нарушения ТД "Перекрёсток" был привлечён к административной ответственности по КоАП РФ в виде штрафа в размере 200 тыс. руб. Также было выдано предписание об устранении нарушений. ТД обжаловал и административный штраф, и предписание надзорного органа в двух судебных инстанциях. Позиция Управления Роспотребнадзора была поддержана и Арбитражным судом города Москвы и 9 Апелляционным арбитражным судом.



Кроме того, территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Москве в Северном административном округе подан иск в защиту неопределённого круга лиц в Лефортовский районный суд города Москвы с требованием о прекращении противоправных действий ТД "Перекрёсток" в отношении неопределённого круга потребителей. Лефортовский районный суд города Москвы иск удовлетворил и признал противоправными действия ТД "Перекрёсток" в отношении неопределенного круга лиц, выражающихся в пренебрежении сроком годности производителя пищевой продукции и самостоятельном установлении более длительного срока годности продукции, обязав юридическое лицо АО "Торговый дом "Перекрёсток" довести указанное решение суда до сведения потребителей путём его размещения в доступном для потребителей месте в помещениях магазинов ТД "Перекрёсток", расположенных на территории Северного административного округа Москвы по адресам: улица Лобненская, дом 4А и дом 30; улица Тимирязевская, дом 2/3; улица Театральная аллея, дом 3, строение 1; Ленинг радское шоссе, дом 16А; улица Маршала Федоренко, дом 12; Ленинградский проспект, дом 80, корпус 17.



Решение суда вступило в законную силу.

X5 Retail Group N.V. - крупнейшая в России продовольственная розничная компания по объёмам продаж. Компания управляет магазинами нескольких форматов: "мягкими" дискаунтерами под брендом "Пятёрочка", супермаркетами под брендом "Перекрёсток", гипермаркетами под брендом "Карусель", а также магазинами "у дома" под различными брендами. 18 мая 2006 года произошло слияние компаний "Пятёрочка" и "Перекрёсток" с целью создания ведущей компании на рынке продуктовой розничной торговли России. 26 июня 2008 года X5 завершила сделку по приобретению сети гипермаркетов "Карусель". В 2010 году компания приобрела сеть дискаунтеров "Копейка".



На 31 декабря 2018 года под управлением компании находились 14.431 тыс. магазинов. Сеть включает в себя 13.522 тыс. магазинов "Пятёрочка", 760 супермаркетов "Перекрёсток", 94 гипермаркета "Карусель" и 55 магазинов "Экспресс". Под управлением компании находится 42 распределительных центра и 3.83 тыс. собственных грузовых автомобилей на территории РФ.



Акционерами X5 (по данным октябрь 2018 года) являются: CTF Holdings S. A. - 47.86%, Intertrust Trustees Ltd (AxonTrust) - 11.43%, директоры X5 - 0.07%, казначейские акции - 0.01%, акции в свободном обращении - 40.63%.



Выручка X5 Retail Group N.V. за 2018 год выросла на 18.5% до 1.525 трлн руб. с 1.287 трлн руб. годом ранее. Выручка магазинов "Пятёрочка" увеличилась на 19.7% до 1.198 трлн руб. с 1.001 трлн руб., "Перекрёсток" - на 23.5% до 230.848 млрд руб. со 186.936 млрд руб.



"AK&M" от 20.02.2019