ЦБ разработал форму уведомления о размещении облигаций по иностранному праву

Банк России определил порядок представления российским эмитентом регулятору уведомления о размещении облигаций по иностранному праву. Проект нормативного акта опубликован на сайте Банка России в целях проведения оценки регулирующего воздействия, говорится в материалах ЦБ.



Согласно принятому в декабре прошлого года закону, направленному на упрощение эмиссии ценных бумаг, российский эмитент может размещать за пределами Российской Федерации облигации по иностранному праву. Такие облигации не будут регистрироваться Банком России или российской биржей. После размещения облигаций в соответствии с иностранным правом российский эмитент должен уведомить об этом Банк России.



Форму такого уведомления, требования к его содержанию, срок и порядок его представления определяет Банк России. Согласно проекту документа, уведомление должно содержать сведения об эмитенте, виде ценных бумаг и их размещённом количестве, номинальной стоимости, общей сумме имущества, внесённого в оплату размещённых ценных бумаг, а также даты начала и окончания размещения.



Предложения и замечания по проекту нормативного акта принимаются до 5 марта 2019 года.





"AK&M" от 20.02.2019