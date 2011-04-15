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20/02/2019
17:17

Россия и Белоруссия до конца I квартала подпишут рабочее соглашение по вопросам лётной годности

Россия и Белоруссия до конца I квартала подпишут рабочее соглашение по вопросам лётной годности. Об этом сообщила Росавиция по итогам консультаций авиавластей стран, проведённых во исполнение решений Протокола 17-го заседания Координационной комиссии по формированию и обеспечению функционирования объединённой транспортной системы Союзного государства от 21 ноября 2018 года.

В целях укрепления сотрудничества по вопросам сертификации и поддержания летной годности авиационной техники Росавиация и Департамент по авиации Республики Беларусь договорились в ближайшее время завершить согласование проекта Рабочего соглашения по вопросам лётной годности в целях его подписания в I квартале 2019 года.



"AK&M" от 20.02.2019
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