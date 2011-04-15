Россия и Белоруссия до конца I квартала подпишут рабочее соглашение по вопросам лётной годности. Об этом сообщила Росавиция по итогам консультаций авиавластей стран, проведённых во исполнение решений Протокола 17-го заседания Координационной комиссии по формированию и обеспечению функционирования объединённой транспортной системы Союзного государства от 21 ноября 2018 года.



В целях укрепления сотрудничества по вопросам сертификации и поддержания летной годности авиационной техники Росавиация и Департамент по авиации Республики Беларусь договорились в ближайшее время завершить согласование проекта Рабочего соглашения по вопросам лётной годности в целях его подписания в I квартале 2019 года.







"AK&M" от 20.02.2019