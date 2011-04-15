В федеральный бюджет РФ за 2018 год в поступило 11.9 трлн руб. налогов. Об этом заявил руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, говорится в сообщении ФНС.



"За прошедший год налоговые поступления в федеральный бюджет увеличились на 30% по сравнению с 2017 годом и составили 11.9 трлн руб.", - сказал он.



Руководитель ФНС России также отметил, что позитивный тренд сохраняется и в контрольной работе: в 2018 году уменьшилось число выездных налоговых проверок при повышении их результативности. "Мы завершили интеграцию информационных ресурсов ФНС и ФТС и уже приступили к реализации задачи по созданию системы прослеживаемости товаров", - сказал М.Мишустин.





"AK&M" от 20.02.2019