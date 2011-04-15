На заводе им. М.Хруничева создадут Национальный космический центр.



Напомним, президент РФ Владимир Путин в своём ежегодном послании Федеральному Собранию поручил создать в Москве Национальный космический центр.



"Лучше всего для этого подходит завод им. Хруничева. В последние годы он находится в сложном положении. Большая часть территории не используется, и это плачевное зрелище", - написал мэр Москвы Сергей Собянин в своём микроблоге в Твиттере, на который ссылается Стройкомплекс.



Мэр отметил, что открытие Национального космического центра позволит сохранить это уникальное предприятие - разработчика и производителя орбитальных станций "Салют", "Мир", российских модулей МКС, а также одной из самых успешных отечественных ракет-носителей "Протон".



"В своём послании президент сформулировал чёткий план по улучшению жизни россиян. Многие проекты, например, поддержка многодетных семей, пожилых людей, развитие образования и здравоохранения в столице уже частично реализованы. Теперь надо, чтобы они работали максимально эффективно", - добавил С.Собянин.



Завод им. Хруничева расположен на улице Новозаводская, владение 18 в районе Филевский парк.





"AK&M" от 20.02.2019