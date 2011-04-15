Власти Москвы предлагают смягчить переход на проектное финансирование. Об этом говорится в материалах Стройкомплекса.



В частности, Минстрой прорабатывает критерии, по которым будет определяться готовность объекта и приниматься решение - сможет ли застройщик продолжить реализацию проекта в рамках 214-ФЗ или должен перейти на эскроу-счета, сообщил заместитель председателя Москомстройинвеста Александр Гончаров, слова которого приводятся в сообщении.



По его словам, процент строительной готовности объекта, при котором застройщик сможет реализовывать проект по договорам долевого участия (ДДУ), должен быть уменьшен. Сейчас предлагается, чтобы готовность объекта была не менее 30%.



"Мы, как контролирующий орган, считаем, что необходимо снизить планку в 30%, о которой идёт речь", - сказал А.Гончаров.



По его словам, любое изменение в рамках проекта, который уже реализуется, негативно сказывается на нём.



"Помимо строительной готовности объекта важно учитывать финансовые вложения в проект. И это не только число заключенных ДДУ, но и количество реализованных площадей. За одним договором долевого участия может числиться несколько помещений", - пояснил А.Гончаров.



Он добавил, что критерии определения финансирования проекта должны быть просты и понятны.



Напомним, с 1 июля 2019 года застройщики должны перейти на новую схему финансирования проектов - через эскроу-счета.



"AK&M" от 20.02.2019