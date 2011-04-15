Дайджест газеты "Коммерсант" от 21 февраля 2019 года.



НЕВЕРОЯТНОЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАНЦЕВ В РОССИЮ

ВЪЕЗДНОЙ ТУРПОТОК ПОДДЕРЖАТ ВИРТУАЛЬНОЙ ЗОНОЙ



До конца года в России может появиться виртуальная особая экономическая зона (ВОЭЗ) для туристического рынка, призванная помочь его участникам привлечь в страну иностранных путешественников. Новая инициатива, как представляется ее инициатору Минэкономики, позволит участникам рынка получить ряд преференций, круг которых, впрочем, еще не определен. Зато известно о возможных дополнительных мерах господдержки.





ВОЕННЫМ "СЧАСТЬЯ" НЕ ВИДАТЬ

ОСУЖДЕН ПОЛКОВНИК, УТРАТИВШИЙ ЗЕМЛЮ МИНОБОРОНЫ В ПОДМОСКОВЬЕ



Как стало известно "Ъ", к длительному сроку заключения приговорен бывший командир войсковой части "Истра-1" воздушно-космических сил (ВКС) Николай Кошечкин. Его признали виновным в целой серии преступлений, в том числе в злоупотреблении должностными полномочиями, из-за которого Минобороны потеряло 22,6 га земли в Истринском районе Подмосковья, где сейчас строится элитный коттеджный поселок "Счастье". Взыскивать ущерб с осужденного в 310 млн руб. суд не стал, но при этом сохранил запрет на совершение регистрационных действий со спорной недвижимостью.





"ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ" ВЫХОДИТ НА ЗАМЕНУ

КОМПАНИЯ ОЦЕНИЛА ЗАТРАТЫ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ В 49 МЛРД РУБЛЕЙ



По данным "Ъ", крупнейший владелец генактивов в РФ "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ) планирует выставить на первый отбор модернизации старых ТЭС в 2022-2024 годах проекты стоимостью до 49 млрд руб. Основными для компании станут проекты замены оборудования на Сургутской ГРЭС-1 и Киришской ГРЭС. Первый отбор, по мнению аналитиков, довольно важен для компаний, поскольку норма доходности в нем будет выше, чем в последующих, а шансы пройти отбор выше у компаний с госучастием, таких как ГЭХ и "Интер РАО", из-за возможности для целей торга снижать ценовые запросы.





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"AK&M" от 21.02.2019