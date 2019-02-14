ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 21 февраля, в размере 65.8568 руб. против 66.2022 руб. на 20 февраля.





Курс доллара США за последние 5 дней:



20.02.19 - 66.2022 руб.

19.02.19 - 66.2470 руб.

16.02.19 - 66.7044 руб.

15.02.19 - 66.5429 руб.

14.02.19 - 65.6778 руб.



















































































































































































"AK&M" от 20.02.2019