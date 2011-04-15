Повтор! Инфляция за неделю, с 12 по 18 февраля, составила 0.1%

Инфляция за неделю, с 12 по 18 февраля 2019 года, составила 0.1%, с начала февраля - 0.3%, с начала года - 1.3%. Об этом сообщил Росстат.



За прошедшую неделю цены на пшено выросли на 1.7%, вермишель - на 0.8%, баранину - на 0.6%, макаронные изделия - на 0.5%, муку пшеничную - на 0.4%, говядину, масло сливочное, сметану и чай - на 0.3%, колбасы, молоко стерилизованное, маргарин, хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, соль, рис, печенье и конфеты шоколадные - на 0.2%.



Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0.9%, в том числе на помидоры - 2.8%, огурцы свежие - 2.6%, капусту белокочанную - 1.7%, морковь - 1.5%, лук - 1.4%.



Одновременно цены на яйца куриные снизились на 1.2%, мясо кур и сахар-песок - на 0.5%, свинину - на 0.2%.



Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо снизились на 0.1%.



"AK&M" от 20.02.2019