Строительство трассы от Владивостока до порта Восточный отстает от плана, заявляет Счетная палата

Счетная палата выявила нарушения сроков при строительстве трассы Владивосток-Находка-порт Восточный. Как показала проверка, на 1 декабря 2018 года техническая готовность участка км 18+500 - км 40+800 составляла всего 35.6% при плане 49%. Об этом говорится в сообщении контрольного ведомства.



"За последний год отставание от графика увеличилось с 9 до 13%", - отметил в ходе выступления на Коллегии аудитор Валерий Богомолов.



По словам аудитора, в IV квартале 2018 года должны были заработать 4 моста, еще 1 - в I квартале 2019 года. "Однако их готовность составляет от 47 до 59%. Более того, работы по строительству 3 мостов и путепровода в 2018 году практически не велись", - констатировал аудитор.



Основная причина нарушения сроков - некачественная проектно-сметная документация. На ее разработку Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края потратил почти 160 млн руб. Однако уже в ходе строительства в проектной документации обнаружились серьезные технические и инженерные ошибки. В результате во время проведения работ произошло обрушение земляного откоса. "Работы были приостановлены, а проектно-сметная документация направлена на повторную корректировку с дальнейшим прохождением госэкспертизы. В результате дополнительные расходы бюджетных средств составят 38.5 млн руб. До настоящего времени ПСД неоткорректирована, а мы отмечаем значительные риски срыва сроков строительства и ввода участка автодороги в установленный срок - в 2020 году", - подчеркнул В.Богомолов.



Аудитор указал и другие примеры неэффективного использования средств федерального бюджета. Так, в 2017-2018 годах Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края выкупил под строительство автодороги земельные участки, площадь которых больше, чем требуется по проектной документации. Такой подход обошелся федеральному бюджету расчетно в 14.6 млн руб.



Проверка также выявила нарушения при проведении закупок. Например, чтобы формально соблюсти установленные законодательством требования, Департамент дробил единые сделки на несколько контрактов, стоимость которых не превышала 100 тыс. руб.. В результате были созданы преимущества для конкретных исполнителей, с которыми в итоге и были заключены контракты.



По участку км 43 - км 146 автодороги до сих пор не определен единственный исполнитель работ по проектированию и строительству. При этом в поручении Президента срок был установлен до 3 июня 2018 года.



"AK&M" от 21.02.2019