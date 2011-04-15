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21/02/2019
11:05

На рубль позитивно влияет динамика нефтяных котировок

Поддержку российской валюте продолжает оказывать повышенный аппетит игроков к рисковым активам на фоне торговых переговоров между США и Китаем. Кроме того, позитивно на рубль влияет динамика нефтяных котировок, которые вчера достигли отметки $67/bbl (Brent). Об этом говорится в обзоре Nordea.

Фактор налоговых платежей, пик которых приходится на 25 число месяца, также оказывает российской валюте локальную поддержку.

Вчера состоялось три аукциона ОФЗ, два из которых прошли без ограничений предложения государственных бумаг Минфином РФ. Всего ведомству удалось разместить 33 млрд руб. И хотя спрос составил 85 млрд руб. Основная его часть была сосредоточена на краткосрочных трехлетних ОФЗ. Долгосрочные бумаги пользовались меньшим спросом (32 млрд руб.), в результате чего Минфин разместил только 9.7 млрд руб.

Такой результат позволяет сделать вывод об осторожном интересе участников рынка к российским активам в целом и к рублю в частности на фоне сохраняющихся санкционных рисках. Краткосрочным ориентиром по паре USDRUB выступят отметки 65.2-66.2.

"AK&M" от 21.02.2019
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