ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 22 февраля в размере 65.5401 руб. против 65.8568 руб. на 21 февраля.





Курс доллара США за последние 5 дней:



21.02.19 - 65.8568 руб.

20.02.19 - 66.2022 руб.

19.02.19 - 66.2470 руб.

16.02.19 - 66.7044 руб.

15.02.19 - 66.5429 руб.



















































































































































































"AK&M" от 21.02.2019