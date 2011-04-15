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21/02/2019
13:27

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 22 февраля

Банк России установил на 22 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 46.6187
1 Азербайджанский манат 38.6325
100 Армянских драмов 13.4372
1 Белорусский рубль 30.6319
1 Болгарский лев 38.0627
1 Бразильский реал 17.5928
100 Венгерских форинтов 23.4928
1000 Вон Республики Корея 58.2568
10 Гонконгских долларов 83.5108
10 Датских крон 99.7824
1 Доллар США 65.5401
1 Евро 74.2963
100 Индийских рупий 92.1867
100 Казахстанских тенге 17.4235
1 Канадский доллар 49.7156
100 Киргизских сомов 93.9913
10 Китайских юаней 97.6636
10 Молдавских леев 38.2604
1 Новый туркменский манат 18.7525
10 Норвежских крон 76.2032
1 Польский злотый 17.2008
1 Румынский лей 15.6566
1 СДР (специальные
права заимствования) 91.1997
1 Сингапурский доллар 48.4692
10 Таджикских сомони 69.4649
1 Турецкая лира 12.3020
10000 Узбекских сумов 78.1200
10 Украинских гривен 24.2912
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 85.6412
10 Чешских крон 29.0232
10 Шведских крон 70.3832
1 Швейцарский франк 65.5139
10 Южноафриканских рэндов 47.1173
100 Японских иен 59.1704

"AK&M" от 21.02.2019
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