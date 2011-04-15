Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 22 февраля

Банк России установил на 22 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 46.6187

1 Азербайджанский манат 38.6325

100 Армянских драмов 13.4372

1 Белорусский рубль 30.6319

1 Болгарский лев 38.0627

1 Бразильский реал 17.5928

100 Венгерских форинтов 23.4928

1000 Вон Республики Корея 58.2568

10 Гонконгских долларов 83.5108

10 Датских крон 99.7824

1 Доллар США 65.5401

1 Евро 74.2963

100 Индийских рупий 92.1867

100 Казахстанских тенге 17.4235

1 Канадский доллар 49.7156

100 Киргизских сомов 93.9913

10 Китайских юаней 97.6636

10 Молдавских леев 38.2604

1 Новый туркменский манат 18.7525

10 Норвежских крон 76.2032

1 Польский злотый 17.2008

1 Румынский лей 15.6566

1 СДР (специальные

права заимствования) 91.1997

1 Сингапурский доллар 48.4692

10 Таджикских сомони 69.4649

1 Турецкая лира 12.3020

10000 Узбекских сумов 78.1200

10 Украинских гривен 24.2912

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 85.6412

10 Чешских крон 29.0232

10 Шведских крон 70.3832

1 Швейцарский франк 65.5139

10 Южноафриканских рэндов 47.1173

100 Японских иен 59.1704

"AK&M" от 21.02.2019