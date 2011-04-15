Банк России на 22 февраля понизил курс евро к рублю почти на 39 копеек до 74.2963 руб., курс доллара США - почти на 32 копейки до 65.5401 руб.

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Банк России на 22 февраля понизил официальный курс евро к рублю почти на 39 копеек до 74.2963 руб. с 74.6816 руб., курс доллара США - почти на 32 копейки до 65.5401 руб. с 65.8568 руб. 21 февраля.
Стоимость бивалютной корзины на 22 февраля уменьшилась почти на 35 копеек (-0.5%) до 69.4804 руб. с 69.8279 руб. 21 февраля.
"AK&M" от 21.02.2019