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21/02/2019
13:27

Средняя премия по ОСАГО в январе снизилась на 2.3%

Средняя премия по ОСАГО для всех транспортных средств в январе 2019 года снизилась по сравнению с январём прошлого года на 2.3% до 5.688 тыс. руб. При этом средняя выплата показала рост, увеличившись на 5.2% до 65.46 тыс. руб. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВСС, РСА и НССО.

Количество проданных полисов ОСАГО в январе 2019 года увеличилось на 6% до 2.4 млн. Общая сумма начисленных премий выросла на 3.6% до 13.8 млрд руб.

Количество заявленных убытков в январе 2019 года выросло на 17.6% до 211 тыс., урегулированных - на 8% до 168.8 тыс. При этом сумма выплат составила 11 млрд руб., что на 13.7% больше, чем годом ранее.

Средняя премия в январе 2019 года снизилась не только в целом по ОСАГО для всех транспортных средств, но и для легковых автомобилей физлиц - на 1.84% до 5.564 тыс. руб.


"AK&M" от 21.02.2019
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