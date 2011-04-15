ESET предупреждает пользователей Android о поддельных банковских приложениях

ESET предупреждает о росте числа фальшивых банковских приложений, замаскированных под официальные программы. Их целью является доступ к учётным данным и кража денег со счетов пользователей. В исследовании отмечается, что опасность таких подделок недооценивается из-за относительной технической простоты.



К таким выводам пришёл Лукас Стефанко, эксперт по безопасности ESET, изучив современные угрозы для мобильных устройств на базе ОС Android. В частности, он отмечает, что поддельные банковские приложения и банковские трояны являются самыми распространенными типами вредоносных программ для устройств на ОС Android. Отдельное внимание в представленном отчёте уделяется разбору уловок и технологий, к которым прибегают злоумышленники.



"Анализ двух банковских вредоносных программ, найденных в Google Play, показал, что простые приложения-подделки имеют ряд преимуществ перед банковскими троянами, которых все так опасаются", - объясняет Л.Стефанко.



По словам эксперта, основным преимуществом таких фальшивок является способность достоверно копировать официальные банковские приложения. Как правило, пользователь принимает подделку за легальную программу, скачивает ее и начинает использование, предоставляя учетные данные для входа в онлайн-банкинг.



В отличие от банковских троянов, которые запрашивают доступ к данным на мобильных устройствах, приложения-фальшивки не вызывают подозрений у пользователя. Кроме того, банковские трояны в принципе легче обнаружить из-за их активности, которую успешно распознают современные средства безопасности.



"Долгое время трояны рассматривались в качестве одной из главных угроз для пользователей Android, тогда как фальшивые банковские приложения упускались из виду из-за их ограниченных возможностей. Мы убеждены, что поддельные программы могут быть эффективнее троянов при опустошении банковских счетов", - полагает Л.Стефанко.



Для того чтобы обезопасить себя от подобных вредоносных программ, необходимо обновлять ОС Android до последней версии и использовать надежный антивирус. Надо пользоваться только официальными магазинами приложений и включите функцию запрета установки программ из неизвестных источников. Перед скачиванием приложения из Google Play надо обращать внимание на рейтинг, отзывы, число загрузок и перечень запрашиваемых разрешений. Надо скачивать приложения банков и финансовых сервисов по прямой ссылке на официальном сайте.



Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 200 странах, в России - с 2005 года.



"AK&M" от 21.02.2019