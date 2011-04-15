Госдума одобрила правительственный закон, исключающий приватизацию конфискованных при браконьерстве судов

Госдума приняла в третьем чтении правительственный закон "О внесении изменений в статью 3 Федерального закона "О приватизации государственного и муниципального имущества" и статью 54 Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов". Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Закон исключает необходимость приватизации конфискованных при незаконной добыче водных биологических ресурсов судов, обращённых в собственность государства.





"AK&M" от 21.02.2019