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21/02/2019
14:33

Госдума приняла в третьем чтении закон, вводящий ответственность для управляющих компаний за нарушение правил эксплуатации лифтов

Госдума приняла в третьем чтении закон, вводящий ответственность для управляющих компаний за нарушение правил эксплуатации лифтов. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

В Кодексе об административных правонарушениях появляется новая статья "Нарушение требований к организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах".

Нарушение правил в отношении лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров и эскалаторов повлечёт наложение штрафа на должностных лиц от 2 тыс. до 5 тыс. руб., на юрлиц - от 20 тыс. до 40 тыс. руб.

Если нарушение создаст угрозу причинения вреда жизни и здоровью, возникновения аварии, граждане будут штрафоваться от 3 тыс. до 5 тыс. руб.; должностные лица - от 20 тыс. до 30 тыс. руб. или наказываться дисквалификацией на срок от одного года до полутора лет; юридические лица - от 300 тыс. руб. до 350 тыс. руб. или наказываться административным приостановлением деятельности на срок до 90 суток.

Ею устанавливаются санкции для организаций, осуществляющих эксплуатацию указанных объектов, а также для должностных лиц и специалистов таких организаций.

Так, "под гражданами понимаются физические лица, выполняющие работы по монтажу, демонтажу, обслуживанию, включая аварийно-техническое обслуживание", - говорится в законе.


"AK&M" от 21.02.2019
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