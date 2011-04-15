Правительство РФ одобрило законопроект об ограничении прав регионов превышать электросетевые тарифы

Правительство РФ одобрило проект поправок, разработанный ФАС, в части совершенствования тарифного регулирования. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.



"Цель законопроекта - исключить возможность превышения роста тарифов на электроэнергию для конечных потребителей. В случае его принятия субъекты РФ не смогут превышать установленные предельные максимальные и минимальные уровни тарифов на услуги по передаче электроэнергии без принятия соответствующего решения ФАС. В противном случае в регионе будет установлен минимальный тариф на электроэнергию", - заявил заместитель руководителя ФАС Виталий Королев, цитируемый в сообщении.



По действующим правилам, региональный тарифный орган может превышать предельный уровень тарифов на электроэнергию, установленный на федеральном уровне, если это обусловлено принятием инвестпрограммы монополией. При этом согласование с ФАС не требуется.



Правоприменительная практика показывает, что до 15% тарифных решений по услугам по передаче электроэнергии принимается на уровне выше предельных максимальных уровней тарифов, что негативно отражается на потребителях, подчёркивает ФАС.





"AK&M" от 21.02.2019