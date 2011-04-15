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21/02/2019
15:49

Правительство РФ одобрило законопроект об ограничении прав регионов превышать электросетевые тарифы

Правительство РФ одобрило проект поправок, разработанный ФАС, в части совершенствования тарифного регулирования. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.

"Цель законопроекта - исключить возможность превышения роста тарифов на электроэнергию для конечных потребителей. В случае его принятия субъекты РФ не смогут превышать установленные предельные максимальные и минимальные уровни тарифов на услуги по передаче электроэнергии без принятия соответствующего решения ФАС. В противном случае в регионе будет установлен минимальный тариф на электроэнергию", - заявил заместитель руководителя ФАС Виталий Королев, цитируемый в сообщении.

По действующим правилам, региональный тарифный орган может превышать предельный уровень тарифов на электроэнергию, установленный на федеральном уровне, если это обусловлено принятием инвестпрограммы монополией. При этом согласование с ФАС не требуется.

Правоприменительная практика показывает, что до 15% тарифных решений по услугам по передаче электроэнергии принимается на уровне выше предельных максимальных уровней тарифов, что негативно отражается на потребителях, подчёркивает ФАС.


"AK&M" от 21.02.2019
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