ЦБ объявил учётную цену золота на 22 февраля - 2813.17 руб./г против 2849.42 руб./г на 21 февраля
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 22 февраля. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 2813.17 руб./грамм
Серебро: - 33.79 руб./грамм
Платина: - 1727.87 руб./грамм
Палладий: - 3082.78 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
15.02 16.02 19.02 20.02 21.02
Золото 2793.31 2826.31 2819.87 2829.88 2849.42
Серебро 33.58 33.41 33.39 33.55 33.41
Платина 1677.29 1689.94 1716.69 1730.43 1744.69
Палладий 3014.42 3036.75 3105.38 3154.36 3171.78