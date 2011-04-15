Nissan отзывает автомобили Datsun из-за ступиц задних колёс

ООО "Ниссан Мэнуфакчуринг РУС" отзывает 64 автомобиля Nissan Datsun. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.



Отзыву подлежат автомобили, произведённые в сентябре 2018 года.



Причиной отзыва транспортных средств является то, что на автомобили могли быть установлены ступицы заднего колеса с несоответствующим химическим составом металла, что могло снизить их прочность. При продолжительной эксплуатации автомобиля в такой ступице могут появиться трещины, что приведет к возникновению ненормального шума в движении. В наиболее неблагоприятном, но маловероятном случае развитие трещины может привести к отделению заднего колеса от автомобиля.



Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.



На транспортных средствах будет произведена проверка и, при необходимости, замена ступиц задних колес.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.



ООО "Ниссан Мэнуфакчуринг РУС" является официальным представителем изготовителя Nissan на российском рынке.



Nissan Motor Co., Ltd. - глобальная автомобилестроительная компания, которая предлагает более 60 моделей под брендами Nissan, Infiniti и Datsun. Головной офис Nissan расположен в городе Иокогама (Япония). Деятельность компании охватывает шесть регионов: Азия и Океания, Африка, Ближний Восток и Индия, Китай, Европа, Латинская Америка и Северная Америка. С марта 1999 года Nissan совместно с французской автомобилестроительной компанией Renault входит в Альянс Renault-Nissan. В 2016 году Nissan приобрёл 34% акций компании Mitsubishi Motors, которая стала третьим полноправным членом альянса.







"AK&M" от 21.02.2019