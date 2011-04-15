Рубль пока не находит причин для снижения

Сегодня пара USD/RUB стартовала на положительной территории, но быстро опустилась к минимуму предыдущей сессии, символически переписав его, после чего перешла к консолидации в небольшом минусе. Об этом говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку БКС Брокер Дмитрия Бабина.



Пара EUR/RUB в четверг также открылась вверх, но затем продемонстрировала нисходящий импульс, в результате которого был обновлен недельный минимум, и после коррекционного отскока пара вернулась к низу сессии, торгуясь с умеренными потерями.



Предыдущую сессию рубль завершил недалеко от нового недельного максимума к валютной корзине, получив поддержку со стороны нефтяного рынка. Кроме того, развивающиеся валюты, находившиеся вчера под давлением, к завершению дня существенно сократили потери.



Сегодня большинство валют EM пытаются развить восходящую коррекцию, а некоторые активно растут. На этом фоне рубль также сдержанно повышается, несмотря на некоторую слабость нефтяных цен, наблюдающуюся после нашего открытия.



Российский долговой рынок в четверг возобновил восходящую динамику. После двух негативных сессий сегодня индекс гособлигаций RGBI демонстрирует довольно неплохой рост. Также поддержку российской валюте оказывает налоговый период, активная фаза которого приходится на следующую неделю (25 и 28 февраля).



Нефтяные цены вчера вышли из недельной консолидации вверх, переписав трехмесячную вершину. Сегодня в начале наших торгов котировки сдержанно снижались, но затем возобновили активный рост. В данный момент Brent торгуется с символическими потерями немного выше уровня $67.



Всплеск оптимизма на нефтяном рынке был вызван заявлением Нигерии о готовности придерживаться инициативы Саудовской Аравии по ограничению нефтедобычи. Кроме того, ночные данные Американского института нефти показали менее значительное, чем прогнозировалось, увеличения запасов нефти.



Сегодня в 19:00 МСК окончательную отраслевую статистику представит Минэнерго США. По прогнозам запасы нефти увеличились на 3.1 млн баррелей, суммарные запасы нефтепродуктов сократились на 2 млн баррелей.



К концу предыдущей сессии американская валюта отыграла значительный внутридневной провал, индекс доллара (DXY) резко отскочил от двухнедельного минимума, закрывшись в небольшом минусе. Сегодня DXY демонстрирует разнонаправленные движения, увеличивая их амплитуду. К текущему моменту DXY откатился от дневной вершины, прибавляя 0.15% около отметки 96.6 п.



Несмотря на прогресс в торговых переговорах между США и Китаем, а также смягчение монетарных взглядов ФРС, подтвержденное во вчерашних протоколах последнего заседания регулятора, доллар сумел избежать более серьезного снижения, перейдя к консолидации. Инвесторы не уверены в том, что экономические условия в США и других странах будут двигаться в сторону сокращения дифференциала ставок, и доллар останется более привлекательным для вложений.



Изменить ситуацию на мировых рынках может большой блок статистики по американской экономике, публикуемой в 16:30, 17:45 и 18:00 МСК. Если данные в целом превысят ожидания, это способно оказать существенную поддержку доллару.



Европейская валюта сегодня также не может определиться с направлением, демонстрируя кратковременные противоположные импульсы. В данный момент пара EUR/USD торгуется в символическом плюсе около отметки 1,134. Вышедшая сегодня экономическая статистика по ЕС и его отдельным странам в целом носила разнонаправленный характер.



"AK&M" от 21.02.2019