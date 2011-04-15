Цены на бензин за неделю, с 11 по 17 февраля, снизились на 0.1% до 44.06 руб. за литр

Цены на бензин за неделю, с 11 по 17 февраля 2019 года, снизились на 0.1% до 44.06 руб. за литр. Об этом сообщил Росстат.



Бензин марки АИ-92 и АИ-95 подешевел на 0.1% до 41.76 руб. и 45.05 руб. за литр соответственно. Бензин АИ-98 не изменился в цене - 50.86 руб. за литр.



Дизельное топливо подешевело на 0.1% до 47.08 руб.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены на бензин автомобильный не изменились. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40.90 до 43.99 руб. за литр, марки АИ-95 - от 44.89 до 48.99 руб. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 40.20 до 43.12 руб., марки АИ-95 - от 43.30 до 46.60 руб. за литр.



За прошедшую неделю снижение цен на бензин автомобильный отмечалось в 24 центрах субъектов Российской Федерации, а наиболее заметное в Салехарде - на 5% и Владимире - на 1.9%. При этом увеличение цен на бензин автомобильный на 0.1% было зафиксировано в Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Симферополе и Нальчике.





"AK&M" от 21.02.2019