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21/02/2019
17:07

Бирюлевскую линию метро построят после 2023 года

Бирюлевская линия метро появится в Москве после 2023 года, сообщил руководитель Департамента строительства столицы Андрей Бочкарев, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Мы уже прорабатываем её детально с Москомархитектурой. Эта линия будет построена после 2023 года", - сказал А.Бочкарев на заседании в Мосгордуме.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин заявил, что Бирюлевская и Рублево-Архангельская ветки метро будут построены после завершения всех работ на Большой кольцевой линии (БКЛ).

"Уже сегодня, прокладывая Большую кольцевую линию, мы закладываем возможность для строительства дополнительных радиальных веток. В частности, начали возведение камеры съездов на станции "Улица Народного Ополчения" под будущую Рублево-Архангельскую линию, а на станции "Кленовый бульвар" - под Бирюлевскую", - пояснил М.Хуснуллин.


"AK&M" от 21.02.2019
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