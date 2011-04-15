Бирюлевскую линию метро построят после 2023 года

Бирюлевская линия метро появится в Москве после 2023 года, сообщил руководитель Департамента строительства столицы Андрей Бочкарев, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Мы уже прорабатываем её детально с Москомархитектурой. Эта линия будет построена после 2023 года", - сказал А.Бочкарев на заседании в Мосгордуме.



Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин заявил, что Бирюлевская и Рублево-Архангельская ветки метро будут построены после завершения всех работ на Большой кольцевой линии (БКЛ).



"Уже сегодня, прокладывая Большую кольцевую линию, мы закладываем возможность для строительства дополнительных радиальных веток. В частности, начали возведение камеры съездов на станции "Улица Народного Ополчения" под будущую Рублево-Архангельскую линию, а на станции "Кленовый бульвар" - под Бирюлевскую", - пояснил М.Хуснуллин.





"AK&M" от 21.02.2019