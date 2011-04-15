Терминал внутренних воздушных линий во "Внуково-3" реконструируют

В центре бизнес-авиации (ЦБА) "Внуково-3" планируется реконструировать терминал внутренних воздушных линий, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Новый терминал улучшит качество обслуживания значительно возросшего пассажиропотока с момента ввода старого терминала. <…> Также реконструкция позволит усилить рыночные позиции бизнес-авиации и имиджа аэропорта "Внуково", - отметил управляющий директор АО "Центр Бизнес-Авиации" Георгий Шаров.



Рядом с реконструируемым терминалом запланирована посадочная площадка с местами стоянок для вертолётов, что сделает мобильнее доставку пассажиров бизнес-авиации к терминалам "Внуково-3".



Реконструируемый терминал предназначен в первую очередь для внутренних рейсов. Он будет соответствовать всем требованиям безопасности и служить полноценной точкой отправки пассажиров на взлетную полосу. Площадь терминала превысит 1 тыс. кв. м.



АО "Международный аэропорт "Внуково" (ИНН 7710404473) - один из крупнейших авиатранспортных комплексов России. Ежегодно в аэропорту обслуживается более 170 тыс. рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Карта полётов аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Азии и Африки. Аэродромный комплекс Внуково располагает двумя современными взлётно-посадочными полосами длиной 3500 м и 3060 м, аэродромная пропускная способность составляет 58 взлётно-посадочных операций в час. Общая площадь - около 300 тыс. кв. м, что даёт возможность обслужить до 35 млн пассажиров в год.



Пассажиропоток "Внуково" за 2018 год вырос на 18.4% до 21.478 млн по сравнению с годом ранее.





"AK&M" от 21.02.2019