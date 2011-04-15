Сбербанк хочет купить Rambler Group

Сбербанк ведёт переговоры с Александром Мамутом о покупке медиахолдинга Rambler Group. Об этом пишет газета "Ведомости".



В менеджменте госбанка пока нет единого мнения о покупке холдинга, но такая возможность обсуждается. Основная часть команды против сделки, однако в её необходимости уверены президент госбанка Герман Греф и его первый заместитель Лев Хасис.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.





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