"Газпром нефть" передала "Лахта центр" новому владельцу, следует из годового отчета компании.



В документе говорится, что в начале 2019 года на основании договорных документов объект капитального строительства МФК "Лахта центр" был передан новому владельцу. В связи с завершающим этапом работ на объекте и уточнением сумм взаиморасчетов с подрядчиками, окончательное определение итоговой стоимости объекта ожидается во второй половине 2019 года. "Соответственно, на дату публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год мы не можем достоверно оценить финансовый результат и влияние данного события на показатели отчётности", говорится в документе.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", за 2018 год по МСФО выросла на 48.7% до 376.7 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Скорректированный показатель EBITDA за 12 месяцев 2018 года вырос на 45.1% по сравнению с предыдущим годом, составив 800 млрд руб. Свободный денежный поток (FCF) увеличился в 2.5 раза по сравнению с 2017 годом, составив 162 млрд руб. Выручка составила 2.489 трлн руб., увеличившись на 28.7%







"AK&M" от 21.02.2019