Госдума приняла президентский законопроект, направленный на борьбу с организованной преступностью

Госдума приняла в первом чтении проект поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, направленные на борьбу с организованной преступностью. Их внёс президент РФ Владимир Путин. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



"Законопроект позволит привлекать к ответственности главарей преступного мира. Сейчас это сделать довольно сложно. На практике они действуют через подставных лиц, до последнего стараясь оставаться в тени. Президент предложил прописать в законодательстве четкий механизм, дающий возможность привлечь к уголовной ответственности за сам факт занятия высшего положения в преступной иерархии", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.



Ответственность составит от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом до 5 млн руб., при этом возможность применения к ним условного наказания исключается.



Также проектом закона в качестве отдельного преступления предлагается выделить участие лица в собрании представителей или организаторов преступных сообществ в целях создания, руководства либо координации деятельности криминального сообщества (отдельная часть 1.1 статьи 210 УК РФ). За его совершение может грозить лишение свободы от 12 до 20 лет со штрафом до 1 млн руб.



Законопроектом предлагается повысить штрафы, которые могут быть назначены совместно с лишением свободы, по другим частям статьи 210 УК РФ: за участие в преступном сообществе - штраф повышается до 3 млн руб. (сейчас до 500 тыс. руб.), а также увеличиваются минимальные сроки лишения свободы - от 7 до 10 лет (сейчас от 5 до 10 лет).



За совершение какого-либо из вышеуказанных преступлений с использованием служебного положения - штраф увеличивается до 5 млн руб. (сейчас до 1 млн руб.), при этом срок лишения свободы сохраняется действующий - от 15 до 20 лет.



Совершение лидером преступной группировки преступления по созданию, руководству, координации деятельности преступного сообщества или участия в собрании с этими целями, карается по действующему законодательству лишением свободы от 15 до 20 лет или пожизненным заключением. Проектом закона предлагается дополнить сроки лишения свободы возможностью назначения штрафа - до 5 млн руб.



"AK&M" от 21.02.2019