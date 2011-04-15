Открыть двери в поездах на Филевской линии метро теперь можно только с помощью кнопок. Об этом сообщила столичная мэрия.



Семь из 13 станций голубой ветки метро находятся на поверхности, поэтому в поездах важно сохранять комфортную температуру. Теперь пассажиры могут выйти из вагона, нажав на кнопку открытия дверей (они перестали открываться дистанционно из кабины машиниста на каждой станции). Это позволяет сохранить прохладу летом и тепло зимой, а также сокращает затраты на электроэнергию.



Кнопки открытия дверей в поездах, следующих по Филевской линии московского метро, начали работать в постоянном режиме. Ранее двери в составах на этой ветке открывались дистанционно из кабины машиниста в утренние и вечерние часы пик, а в остальное время - с помощью кнопок открытия дверей. Чтобы зайти в вагон или выйти на платформу, пассажирам нужно нажать на кнопку. В течение последних недель двери поездов Филевской линии открывались только таким образом, и тестирование системы прошло успешно.



Кнопками открытия дверей оснащены составы "Москва" второго поколения, модернизированные специально для движения по открытым участкам (семь из 13 станций голубой ветки находятся на поверхности).



На створках дверей есть мигающая зеленая кнопка, над которой написано "Открыть". Перед каждой станцией горожанам напоминают о кнопках по громкой связи.



Открытие дверей только по необходимости позволяет поддерживать в вагонах прохладу летом и тепло зимой - температурный режим сохраняется на 30% лучше. Кроме того, благодаря такой системе метрополитен сокращает затраты на электроэнергию.



Кнопки открытия дверей также есть во всех поездах "Ласточка", которые ходят по Московскому центральному кольцу. Кроме того, их начали устанавливать в наземном транспорте - сегодня в столице на разных маршрутах работает около 600 автобусов с кнопками на дверях.





"AK&M" от 21.02.2019