ФАС выявила новый сговор на фармрынке

ФАС выявила наличие картеля ЗАО "Фирма Евросервис" и ООО "Мега Фарма". Эти участники закупок на поставку лекарственных препаратов, медицинских материалов, инструментов и оборудования признаны виновными в поддержании цен при участии в 331 открытом аукционе в электронной форме. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.



Заказчиками по рассматриваемым аукционам выступили организации государственной системы здравоохранения более чем из половины субъектов РФ.



По оценке ФАС, общий доход, извлечённый компаниями в результате участия в картеле, составил свыше 800 млн руб.





"AK&M" от 21.02.2019