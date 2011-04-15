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21/02/2019
18:37

ФАС выявила новый сговор на фармрынке

ФАС выявила наличие картеля ЗАО "Фирма Евросервис" и ООО "Мега Фарма". Эти участники закупок на поставку лекарственных препаратов, медицинских материалов, инструментов и оборудования признаны виновными в поддержании цен при участии в 331 открытом аукционе в электронной форме. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.

Заказчиками по рассматриваемым аукционам выступили организации государственной системы здравоохранения более чем из половины субъектов РФ.

По оценке ФАС, общий доход, извлечённый компаниями в результате участия в картеле, составил свыше 800 млн руб.


"AK&M" от 21.02.2019
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