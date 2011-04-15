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21/02/2019
18:11

В Москве выставят на аукционы шесть земельных участков

Шесть земельных участков в Москве выставят на торги. Об этом сообщила столичная мэрия.

Они расположены в ЗелАО, САО, ЗАО и ТиНАО. Такое решение приняли на заседании Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) под руководством мэра города Сергея Собянина.

Участок площадью 0.56 гектара, который находится в Зеленограде (ЗелАО) на территории промзоны Малино (пересечение Проектируемого проезда N 65 и улицы Малинская), отдадут под строительство офисно-складского комплекса. Площадь готового объекта составит 13.1 тыс. кв. м.

На другом участке, расположенном на Нарвской улице, владение 2а (САО), построят производственно-складские помещения площадью 6 тыс. кв. м. Площадь земельного участка - 0.33 гектара.

В микрорайоне Солнечный (Троицк, ТиНАО) на участке земли площадью 1.65 гектара планируют возвести спортивный комплекс с ледовой ареной и бассейном площадью 13.2 тыс. кв м.

В Западном округе через торги сдадут в аренду сразу три земельных участка. Первый, площадью 1.14 гектара, находится на Десантной улице. Там будут строить производственную базу площадью 13.7 тыс. кв м. На втором земельном участке (промзона Солнечная, корпус 2) появится гараж с автосервисом площадью 17.2 тыс. кв. м. Площадь участка - 0.52 гектара.

Третий земельный участок площадью 0.28 гектара отдадут под строительство торгово-бытового объекта площадью 5.7 тыс. кв. м. Он появится на улице Авиаторов на участке N 1 (рядом с владением 11).



"AK&M" от 21.02.2019
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