Ингосстрах возобновил программу перестрахования КАСКО судов на 2019 год с лимитом $100

Страховая компания "Ингосстрах" успешно возобновила программу исходящего перестрахования КАСКО судов на 2019 год с лимитом $100 млн. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



"Программа предусматривает широкое покрытие и защищает все риски страхования КАСКО судов, включая страхование судов в постройке, военные риски и другие", - комментирует директор Департамента перестрахования компании "Ингосстрах" Алексей Савельев.



Лидером программы является компания Swiss Re, Мюнхен, имеющая рейтинг "AA-"по оценке рейтингового агентства Standard and Poor's.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.







"AK&M" от 21.02.2019