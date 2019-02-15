ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 22 февраля, в размере 74.2963 руб. против 74.6816 руб. на 21 февраля

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 22 февраля в размере 74.2963 руб. против 74.6816 руб. на 21 февраля.





Курс евро за последние 5 дней:



21.02.19 - 74.6816 руб.

20.02.19 - 74.8151 руб.

19.02.19 - 74.9055 руб.

16.02.19 - 75.2492 руб.

15.02.19 - 75.0471 руб.























































































































































































"AK&M" от 21.02.2019