Повтор! В.Путин подписал закон о запрете взысканий с соцвыплат

Президент РФ Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об исполнительном производстве". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.



Закон создает правовые механизмы, исключающие возможность обращения взыскания на денежные выплаты должника, которые носят социальный характер и не могут в соответствии с законодательством быть объектом обращения взыскания.



В частности устанавливается, что лица, выплачивающие должнику заработную плату и (или) иные доходы, в отношении которых статьями 99 и 101 закона "Об исполнительном производстве" установлены ограничения и (или) на которые не может быть обращено взыскание, обязаны указывать в расчётных документах соответствующий код вида дохода.



Банк или иная кредитная организация, осуществляющие обслуживание счетов должника, обеспечивают соблюдение требований, предусмотренных названными статьями, на основании сведений, указанных в расчётных документах лицами, выплачивающими должнику заработную плату и (или) иные доходы.



Если должник является получателем денежных средств, в отношении которых согласно законодательству установлен иммунитет, то банк или иная кредитная организация, осуществляющие обслуживание счетов должника, производят расчёт суммы денежных средств, на которую может быть обращено взыскание в порядке, установленном Минюстом по согласованию с Банком России.



Кроме того, к перечню видов доходов, на которые не может быть обращено взыскание, отнесены денежные средства, выделенные гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций.





"AK&M" от 21.02.2019