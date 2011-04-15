Ингосстрах заключил соглашение с Федерацией санного спорта России и стал Официальным партнёром национальных сборных по этому виду спорта. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Компания обеспечит страховую защиту членов команд, участвующих в официальных соревнованиях.



23-24 февраля 2019 года Ингосстрах поддержит проведение 9-го заключительного этапа Кубка мира по санному спорту соревновательного сезона 2018/2019 гг. На санно-бобслейной трассе в г. Сочи (п. Красная поляна) будут соревноваться сильнейшие саночники мира, в числе которых лидеры российской сборной, одержавшие победу в эстафетной гонке в Германии.



Всего в турнире примут участие более 150 спортсменов, представляющих 14 стран: Россию, Германию, Австрию, Польшу, Чехию, Румынию и другие. Все участники соревнований будут обеспечены защитой от несчастного случая в рамках программ "Ингосстраха", разработанных с учетом специфических спортивных рисков.



"Наша компания выступает официальным партнером и страховщиком различных спортивных организаций и мероприятий, как на профессиональном, так и любительском уровнях. Поддержка данных инициатив является одним из стратегических направлений развития. Мы рады поддержать Федерацию санного спорта России и проведение столь значимого мероприятия в Сочи", - комментирует директор по связям с общественностью компании "Ингосстрах" Карен Асоян.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.





"AK&M" от 22.02.2019