Mercedes отзывает более тысячи автомобилей из-за ПО ESP

АО "Мерседес-Бенц РУС" отзывает 1.08 тыс. автомобилей Mercedes-Benz (205). Об этом говорится в сообщении Росстандарта.



Отзыву подлежат автомобили, реализованные в период с 2018 года по 2019 год.



Причиной отзыва транспортных средств является функция управления шины данных в состоянии покоя, заложенная в программном обеспечении ESP, которая может не соответствовать спецификации.



Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.



На транспортных средствах необходимо актуализировать программное обеспечение ESP.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.



АО "Мерседес-Бенц РУС" - официальный представитель Mercedes на российском рынке.





"AK&M" от 22.02.2019