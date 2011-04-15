Rambler опроверг продажу Сбербанку доли А.Мамута

Член управляющего комитета Rambler Group Рафаэль Абрамян заявил, что медиахолдинг не обсуждает продажу Сбербанку доли бизнесмена Александра Мамута. "Эта информация не соответствует действительности", - сообщил он газете "Коммерсантъ".



По словам Р.Абрамяна, переговоры, которые менеджмент Rambler Group ведёт со Сбербанком, касаются рефинансирования кредитов, взятых в банке "Траст".



Ранее сообщалось, что Сбербанк планирует купить долю бизнесмена в Rambler Group. Отмечалось, что переговоры о продаже уже идут на уровне менеджмента.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.





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