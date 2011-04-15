ЦБ завершил формирование нормативной базы по регулированию деятельности инвестсоветников

Банк России установил требования к деятельности по инвестиционному консультированию и порядок аккредитации программ, с помощью которых предоставляются индивидуальные инвестиционные рекомендации. Соответствующие нормативные акты регулятора зарегистрированы Минюстом.



Согласно требованиям, инвестиционный советник предоставляет консультацию в соответствии с инвестиционным профилем клиента, который определяется на основе полученной от него информации и фиксируется в специальном документе.



Для составления инвестиционного профиля советник должен обладать информацией о возрасте и образовании клиента, запросить сведения о его среднемесячных доходах и среднемесячных расходах не менее чем за последние 12 месяцев, а также о наличии и сумме сбережений. Инвестиционный профиль определяется заново, если инвестсоветнику станет известно об изменении данных, на основе которых был составлен предыдущий инвестпрофиль.



В свою очередь инвестиционная рекомендация должна предоставляться клиенту в форме, которая позволяет ее фиксировать, то есть или в устной форме с аудиозаписью, или в форме бумажного либо электронного документа, заверенного подписью инвестиционного советника.



Кроме этого, определен ряд требований к деятельности инвестиционного советника, направленных на защиту интересов клиента, в том числе по мониторингу портфеля клиента, урегулированию конфликта интересов, хранению документов.



Согласно принятым нормам, программы автоконсультирования (робоэдвайзинга) и автоследования, используемые при индивидуальной консультации, обязательно должны быть аккредитованы Банком России или саморегулируемой организацией в случае передачи ей соответствующих полномочий. Круг лиц, которые могут обратиться за получением аккредитации, и перечень подаваемых ими документов также определены требованиями к порядку аккредитации. Помимо этого устанавливается порядок принятия решений об аккредитации, об отказе или отзыве аккредитации.



Нормативные акты Банка России вступают в силу с 4 марта 2019 года.







"AK&M" от 22.02.2019