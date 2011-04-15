Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

22/02/2019
12:03

ЦБ завершил формирование нормативной базы по регулированию деятельности инвестсоветников

Банк России установил требования к деятельности по инвестиционному консультированию и порядок аккредитации программ, с помощью которых предоставляются индивидуальные инвестиционные рекомендации. Соответствующие нормативные акты регулятора зарегистрированы Минюстом.

Согласно требованиям, инвестиционный советник предоставляет консультацию в соответствии с инвестиционным профилем клиента, который определяется на основе полученной от него информации и фиксируется в специальном документе.

Для составления инвестиционного профиля советник должен обладать информацией о возрасте и образовании клиента, запросить сведения о его среднемесячных доходах и среднемесячных расходах не менее чем за последние 12 месяцев, а также о наличии и сумме сбережений. Инвестиционный профиль определяется заново, если инвестсоветнику станет известно об изменении данных, на основе которых был составлен предыдущий инвестпрофиль.

В свою очередь инвестиционная рекомендация должна предоставляться клиенту в форме, которая позволяет ее фиксировать, то есть или в устной форме с аудиозаписью, или в форме бумажного либо электронного документа, заверенного подписью инвестиционного советника.

Кроме этого, определен ряд требований к деятельности инвестиционного советника, направленных на защиту интересов клиента, в том числе по мониторингу портфеля клиента, урегулированию конфликта интересов, хранению документов.

Согласно принятым нормам, программы автоконсультирования (робоэдвайзинга) и автоследования, используемые при индивидуальной консультации, обязательно должны быть аккредитованы Банком России или саморегулируемой организацией в случае передачи ей соответствующих полномочий. Круг лиц, которые могут обратиться за получением аккредитации, и перечень подаваемых ими документов также определены требованиями к порядку аккредитации. Помимо этого устанавливается порядок принятия решений об аккредитации, об отказе или отзыве аккредитации.

Нормативные акты Банка России вступают в силу с 4 марта 2019 года.



"AK&M" от 22.02.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100