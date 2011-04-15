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22/02/2019
11:04

Банк России 20 февраля приобрёл валюту для Минфина на 12.4 млрд руб.

Банк России 20 февраля приобрёл валюту для Минфина на 12.4 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные ЦБ.

C 7 февраля по 6 марта 2019 года Минфин купит иностранную валюту на 194 млрд руб.

Напомним, Банк России 15 января 2019 года возобновил покупку валюты для Минфина после длительного перерыва.

Ранее, 23 августа 2018 года, покупка валюты была приостановлена в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков.


"AK&M" от 22.02.2019
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