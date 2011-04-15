Росреестр не уложился в сроки при внедрении информационной системы ЕГРН, заявляет Счётная палата

Росреестр не уложился в сроки с переходом на федеральную государственную информационную систему ведения Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН). Об этом говорится в сообщении Счётной палаты.



Работы по созданию ФГИС ЕГРН Росреестр ведёт с 2014 года в рамках ФЦП "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учёта недвижимости (2014-2020 годы)". Система должна заменить 8 программных комплексов, которые на тот момент обеспечивали автоматизацию работы службы государственной регистрации. На дату проверки программа обошлась бюджету в 1.9 млрд руб.



Непосредственно к внедрению ФГИС ЕГРН Росреестр приступил в ноябре 2017 года. Проект предусматривал плавное переключение на систему к 29 августа 2018 года. Однако полный переход до сих пор не завершен. "На сегодняшний день в 34 регионах, включая Москву и Московскую область, государственные услуги оказываются и ведутся на основе унаследованных систем", - пояснила на Коллегии заместитель председателя контрольного ведомства Вера Чистова.



Счётная палата отметила несоблюдение сроков на всех этапах реализации проекта. На протяжении 2018 года срок внедрения системы переносился трижды, а с августа Росреестр и вовсе приостановил работы из-за аварии в центре обработки данных (ЦОД) ПАО "Ростелеком". На тот момент ФГИС ЕГРН работала в 51 регионе.



Окончательные сроки внедрения системы не были определены на момент проверки. Дорожную карту Федеральная служба государственной регистрации представила на декабрьском совещании в Правительстве.



Счётная палата также отметила недостатки технической базы Росреестра. У Федеральной службы государственной регистрации нет резервного центра обработки данных - вся работа ведется на одном арендованном у ПАО "Ростелеком" ЦОДе. Этого недостаточно в плане безопасности и надежности системы, что и показала авария на данном объекте. Источником проблемы стали вычислительные мощности госкорпорации. Ростелеком свою вину признал, сумма штрафа составила 34 млн руб.



Из-за аварии пришлось приостановить внедрение ФГИС ЕГРН в еще неподключенных к системе регионах, а в уже задействованных - система была недоступна почти трое суток. В результате возникли очереди из заявлений за услугами Росреестра — порядка 11 млн обращений. Резервный ЦОД позволил бы избежать таких последствий, и он был предусмотрен еще в эскизном проекте системы.



ФГИС ЕГРН представляет собой совокупность модулей-подсистем, обеспечивающих исполнение государственных функций и предоставление государственных услуг, реализуемых подразделениями Росреестра при осуществлении государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государственного кадастрового учета недвижимого имущества, а также ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в нем.



"AK&M" от 22.02.2019