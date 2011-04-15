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22/02/2019
10:41

Нефть медленно идет вверх

День начинается на нейтральном внешнем фоне. Американская сессия завершилась умеренной коррекцией, в Азии торги проходят в смешанной динамике: Шанхай Гонконг в плюсе, изменения небольшие. Доходность по американским десятилеткам находится в районе 2.68%. Евро медленно отвоёвывает позиции у доллара. Об этом говорится в комментарии зампредседателя правления Локо Банка Андрея Люшина.

Нефть медленно карабкается вверх на данных меньшем, чем ожидалось, росте запасов, да ещё на фоне сокращения по бензину и дистиллятам. Но ралли пока препятствует существенный рост местной добычи, стагнировавшей несколько недель. Драгметаллы в небольшом плюсе, но серебро и золото не компенсировали последнюю просадку. Продовольствие в целом в плюсе, также в зелёной зоне хлопок.

Среди важных событий отметим выход данных по индексу потребительских цен еврозоны и выступление главы ЕЦБ, а также отчёт о монетарной политике ФРС.

Намёки на смещение "боевого пыла" США Китая на ЕС не предвещают рынкам лёгкой дороги наверх. Для российских эмитентов, особенно в газовом и металлургическом сегментах, поводов для роста нет, в угле ситуация интереснее вследствие китайского фактического эмбарго на поставки из Австралии.


"AK&M" от 22.02.2019
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