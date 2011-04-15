Курс рубля получил временную поддержку

Налоговые платежи поддержали рубль, но вряд ли это надолго. Помимо роста опасения новых санкций, которые оказывали давление на курс рубля на прошлой неделе, арест руководства инвестиционного фонда Baring Vostok также нанес удар по настроениям рынка. Об этом говорится в комментарии главного экономиста, руководителя Центра макроэкономического анализа Альфа-Банка Натальи Орловой.



Налоговый период в России позволил курсу вернуться к уровню 65.5 руб./$. Тем не менее, это укрепление выглядит временным. Во-первых, ситуация вокруг Baring Vostok не урегулирована и будет иметь значительные негативные последствия для инвестиционного климата. Во-вторых, Минэкономразвития оценило рост ВВП в январе лишь в 0.7% г/г. В-третьих, на следующей неделе должен быть представлен закрытый доклад спецпрокурора США Р.Мюллера о России - хотя все детали доклада вряд ли станут известны, он будет существенно влиять на контекст дальнейшего обсуждения антироссийских санкций в Конгрессе США.



В таких условиях мы оцениваем потенциал укрепления курса как ограниченный, и аналитик видит торговый диапазон рубля на предстоящей неделе на уровнях 65-67 руб./$.







"AK&M" от 22.02.2019