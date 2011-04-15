Торги на проектирование нового дома для дольщиков ТиНАО пройдут в марте

Торги на проектирование компенсационного дома для дольщиков трёх проблемных жилых комплексов в Новой Москве состоятся в марте, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, говорится в материалах Стройкомплекса.



Она напомнила, что по решению мэра Сергея Собянина компенсационный дом построят для граждан, которые приобрели квартиры в объектах в Щербинке на улице Овражная, владение 3-8, корпус 3 и улице Мостотреста, владение 7, а также в поселке Шишкин Лес поселения Михайлово-Ярцевское.



"Для строительства дома подобран участок в поселении Рязановское, квартал 99, владение 1, который 25 января был поставлен на кадастровый учёт", - сказала А.Пятова.



По её словам, ведётся оформление градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ).



"Сразу после выпуска ГПЗУ приступим к оформлению земельно-правовых отношений. Регламентом на это предусмотрено 30 дней, но мы планируем завершить оформление в более короткий срок", - пояснил представитель казенного предприятия Москвы "Управление гражданского строительства" (КП "УГС").



Также готовится техническое задание на проведение торгов по проектированию компенсационного дома.



"До 20 марта мы планируем сформировать техническое задание и 23 марта объявить торги на проектирование", - добавил представитель КП "УГС".





"AK&M" от 22.02.2019