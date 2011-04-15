Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 23 февраля

Банк России установил на 23 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.







1 Австралийский доллар 46.5942

1 Азербайджанский манат 38.6177

100 Армянских драмов 13.4060

1 Белорусский рубль 30.6116

1 Болгарский лев 38.0105

1 Бразильский реал 17.3863

100 Венгерских форинтов 23.4279

1000 Вон Республики Корея 58.2766

10 Гонконгских долларов 83.4712

10 Датских крон 99.6333

1 Доллар США 65.5149

1 Евро 74.3332

100 Индийских рупий 92.1130

100 Казахстанских тенге 17.3858

1 Канадский доллар 49.5312

100 Киргизских сомов 93.8743

10 Китайских юаней 97.5127

10 Молдавских леев 38.3464

1 Новый туркменский манат 18.7453

10 Норвежских крон 76.0325

1 Польский злотый 17.1541

1 Румынский лей 15.6159

1 СДР (специальные права

заимствования) 91.2354

1 Сингапурский доллар 48.4434

10 Таджикских сомони 69.4131

1 Турецкая лира 12.2980

10000 Узбекских сумов 78.0664

10 Украинских гривен 24.2513

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 85.3921

10 Чешских крон 28.9831

10 Шведских крон 70.0589

1 Швейцарский франк 65.4953

10 Южноафриканских рэндов 46.8469

100 Японских иен 59.1530

"AK&M" от 22.02.2019