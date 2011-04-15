Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 23 февраля

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Банк России установил на 23 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 46.5942
1 Азербайджанский манат 38.6177
100 Армянских драмов 13.4060
1 Белорусский рубль 30.6116
1 Болгарский лев 38.0105
1 Бразильский реал 17.3863
100 Венгерских форинтов 23.4279
1000 Вон Республики Корея 58.2766
10 Гонконгских долларов 83.4712
10 Датских крон 99.6333
1 Доллар США 65.5149
1 Евро 74.3332
100 Индийских рупий 92.1130
100 Казахстанских тенге 17.3858
1 Канадский доллар 49.5312
100 Киргизских сомов 93.8743
10 Китайских юаней 97.5127
10 Молдавских леев 38.3464
1 Новый туркменский манат 18.7453
10 Норвежских крон 76.0325
1 Польский злотый 17.1541
1 Румынский лей 15.6159
1 СДР (специальные права
заимствования) 91.2354
1 Сингапурский доллар 48.4434
10 Таджикских сомони 69.4131
1 Турецкая лира 12.2980
10000 Узбекских сумов 78.0664
10 Украинских гривен 24.2513
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 85.3921
10 Чешских крон 28.9831
10 Шведских крон 70.0589
1 Швейцарский франк 65.4953
10 Южноафриканских рэндов 46.8469
100 Японских иен 59.1530
"AK&M" от 22.02.2019