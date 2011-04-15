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22/02/2019
13:03

Мост для самолётов в "Шереметьево" откроют в этом году

Третью взлётно-посадочную полосу (ВПП) в аэропорту "Шереметьево" и уникальный для России мост для самолётов планируется ввести в первой половине 2019 года. Об этом сообщил столичный Стройкомплекс.

Сейчас там работает две взлётно-посадочных полосы. Для увеличения пропускной способности аэропорта строится третья, довольно далеко от основных терминалов. Путь к ней лежит через Шереметьевское шоссе и реку Клязьму.

Чтобы самолёты могли преодолеть эти преграды, было принято решение построить путепровод, рядом с ним поменьше - для спецтехники.

Строительство, начатое в 2014 году, уже завершено. Осталось благоустроить территорию. По мосту смогут проезжать 30 самолётов в час. Его ширина - 65 м, больше чем у МКАД. Длина - свыше 400 м.

Над дорогой установлены специальные экраны, чтобы защитить автомобили от струи из реактивного двигателя самолета.

Мост испытывали на прочность в ноябре прошлого года гружеными машинами с песком: было задействовано 18 самосвалов весом 41 т каждый. Общий вес машин составил порядка 740 т.

Мост может выдержать даже один из самых больших и грузоподъёмных транспортных самолётов в мире - Ан-225 "Мрия" весом около 600 т или крупнейший серийный авиалайнер в мире - Airbus А380.


"AK&M" от 22.02.2019
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