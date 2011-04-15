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22/02/2019
13:06

В Москве на ряде улиц ограничивают движение транспорта

В Москве на ряде улиц ограничивают движение транспорта. Об этом сообщила столичная мэрия.

Так, из-за строительства Северо-Западной хорды до 1 декабря 2019 года граничили движение на улице Нижние Мнёвники от дома 62 до дома 110, на улице Народного Ополчения от дома 2 до дома 14, корпуса 1, а также на Карамышевской набережной от дома 26, корпуса 1 до дома 36.

До 30 апреля движение будет ограничено во Всеволжском переулке от дома 3 до пересечения с улицей Пречистенкой. Транспорт не сможет проехать по одной из полос.

Кроме того, 24 февраля с 12:00 до 13:00 полностью перекроют движение на Пушкинской, Андреевской и Воробьёвской набережных. Это сделают в связи с проведением велопробега. Его организуют по случаю 112-й годовщины Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова.

С 10 марта по 30 августа перекроют Бесединский путепровод от автозаправки до кольцевого перекрестка на Бесединском шоссе. А кратковременные перекрытия до 20 минут организуют на пересечении МКАД с Бесединским шоссе.


"AK&M" от 22.02.2019
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