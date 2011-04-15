Ингосстрах заключил соглашение с Федерацией сквоша России и стал Официальным партнером Чемпионата России по сквошу 2019, который проходит с 22 по 24 февраля в Москве. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



В турнире принимают участие спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Вологды, Перми, Новосибирска и Красноярска.



В России сквош успешно развивается с 1989 года. В 1991 году Федерация сквоша России была принята в Европейскую и Международную федерации сквоша. С 2002 года российские спортсмены регулярно участвуют в чемпионатах мира и Европы и прочих международных соревнованиях по сквошу. В России насчитывается около 150 кортов; 40% из них в Москве, 30% в Санкт-Петербурге.



В марте 2018 года Ингосстрах поддержал проведение первого Международного турнира по сквошу в России SUBBOTNIK PSA OPEN. Участниками мероприятия стали более 100 игроков – профессиональные спортсмены категории PSA из Англии, Швейцарии, Австралии, Чехии, Германии, Финляндии, Израиля, Франции, Португалии и Голландии.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.







"AK&M" от 22.02.2019