"Уральские авиалинии" открывают рейс по маршруту "Жуковский" - Калининград. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.



Рейс У6-637/638 будет летать ежедневно с 3 июня по 26 октября. Вылет из подмосковного аэропорта "Жуковский" в 16:40, прибытие в Калининград в 17:50, отправление из Калининграда в 18:40, прибытие в "Жуковский" в 21:35.



"Жуковский" станет вторым аэропортом московского региона, откуда авиакомпания выполняет ежедневные рейсы в Калининград. В настоящее время из "Домодедово" рейсы вылетают два раза в день в 10:15 и 16:00, в марте появится третий рейс в 12:00.



ОАО "Авиакомпания "Уральские авиалинии" (ИНН 6608003013) входит в число 5-ти ведущих российских авиакомпаний по объёму перевозок. География полётов авиакомпании насчитывает более 200 направлений, парк воздушных судов состоит из самолётов европейского концерна Airbus.



Чистый убыток "Уральских авиалиний" по РСБУ в первом полугодии 2018 года составил 896.951 млн руб. против прибыли в 206.313 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 34.08% до 33.144 млрд руб. с 24.72 млрд руб., убыток от продаж составил 1.211 млрд руб. против прибыли в 106.088 млн руб. за аналогичный период 2017 года, убыток до налогообложения - 877.099 млн руб. против прибыли в 211.322 млн руб.





"AK&M" от 22.02.2019